इस बार तालाब की पाळ पर सजेंगी 215 दुकानें

बारां. डोलमेले की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इस बार मेले में 215 नई दुकानों के लिए जगह आवंटित होगी। इसके लिए व्यापारियो से आवेदन मांगे गए है। दुकानों का आवंटन 28 अगस्त को किया जाएगा। डोल मेला क्षेत्र में वाहन पार्किंग के लिए पांच पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जिसमें एक पार्किंग स्थल की नीलामी प्रक्रिया से आवंटन किया जा चुका है। इसकी नीलामी 5.50 लाख रुपए पर हुई। इसी पार्किंग स्थल की नीलामी गत वर्ष 4 लाख से अधिक में हुई थी। वही दो पार्किंग स्थलों की नीलामी प्रक्रिया भी सोमवार को पूर्ण करके आवंटन किया जाएगा। इस बार डोल मेला क्षेत्र में पूर्व स्थल पर लगने वाली करीबन 500 दुकानों के अलावा तालाब की पाळ पर भी करीब 215 दुकानें आवंटित की जा रही है। 300 वर्गफीट की इन दुकानों का सम्पूर्ण मेला समय का 15 हजार प्रति दुकान शुल्क लिया जाएगा। इसके लिए व्यापारियों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन अधिक आते है ओर दुकानें कम रहती हैं तो करीब 10 से 15 दुकानें और बढ़ाई जा सकती हैं।