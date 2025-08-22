इस बार तालाब की पाळ पर सजेंगी 215 दुकानें

डोल मेला : 28 अगस्त को होगा आवंटन, आकर्षक होगी मेले की विद्युत साज सज्जा
बारां. डोलमेले की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इस बार मेले में 215 नई दुकानों के लिए जगह आवंटित होगी। इसके लिए व्यापारियो से आवेदन मांगे गए है। दुकानों का आवंटन 28 अगस्त को किया जाएगा। डोल मेला क्षेत्र में वाहन पार्किंग के लिए पांच पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जिसमें एक पार्किंग स्थल की नीलामी प्रक्रिया से आवंटन किया जा चुका है। इसकी नीलामी 5.50 लाख रुपए पर हुई। इसी पार्किंग स्थल की नीलामी गत वर्ष 4 लाख से अधिक में हुई थी। वही दो पार्किंग स्थलों की नीलामी प्रक्रिया भी सोमवार को पूर्ण करके आवंटन किया जाएगा। इस बार डोल मेला क्षेत्र में पूर्व स्थल पर लगने वाली करीबन 500 दुकानों के अलावा तालाब की पाळ पर भी करीब 215 दुकानें आवंटित की जा रही है। 300 वर्गफीट की इन दुकानों का सम्पूर्ण मेला समय का 15 हजार प्रति दुकान शुल्क लिया जाएगा। इसके लिए व्यापारियों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन अधिक आते है ओर दुकानें कम रहती हैं तो करीब 10 से 15 दुकानें और बढ़ाई जा सकती हैं।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी
नगर परिषद के अधिशासी अभियन्ता भुवनेश मीणा ने बताया कि मेला परिसर क्षेत्र में मौजूद अस्थाई अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। अब तक करीब 70 फीसदी अतिक्रमण हटवा दिए गए है। बाकि भी एक दो दिन में हटवा दिए जाएगे। मेला क्षेत्र में रंगाई-पुताई का कार्य भी शुरु करवा दिया गया है। वहीं आवश्यकता के अनुसार ग्रेवल डलवाने का कार्य करवाया जा रहा है। एक्सईएन मीणा ने बताया कि मेले में आने वाले महिला-पुरुषों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए दो मोबाइल टॉयलेट और बढ़ाए जाएंगे। गत वर्ष दो ही मोबाइल टॉयलेट लगाए गए थे। इनकी संख्या बढ़ाकर इस बार चार की जाएगी महिलाओं के लिए अलग टायलेट की व्यवस्था की जाएगी। तालाब की सफाई का कार्य भी करवाया जा रहा है। तालाब से गंदगी व कचरा निकाला जा रहा है। मेले को आकर्षक व बनाने के लिए विद्युत सज्जा विशेष करवाई जाएगी। इसके तहत शहर के प्रताप चौक से ही विद्युत डेकारेशन करवाया जाएगा। साथ ही चार प्रमुख प्रवेश द्वारों को भी आकर्षक लुक दिया जाएगा।