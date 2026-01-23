बारां में कांग्रेस के पूर्व पार्षद पर नकाबपोश युवकों ने किया जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती

अस्पताल में भर्ती घायल पूर्व पार्षद नागर। फोटो पत्रिका
बारां। शहर के तलावड़ा रोड पर शुक्रवार दोपहर बाइक पर आए करीब आधा दर्जन नकाबपोश अज्ञात युवकों ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद उमेश नागर पर लकड़ी, लोहे के पाइप एवं धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के बाद हमलावर फरार हो गए। घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वारदात की सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान मौके पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, हालांकि रात तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। उधर, घायल पूर्व पार्षद का शाम तक अस्पताल में ऑपरेशन चल रहा था, इस कारण उनकी तरफ से एफआइआर दर्ज नहीं हुई थी।
पुलिस एवं परिजनों के अनुसार उमेश नागर ने बाबजी नगर से तलावड़ा रोड की ओर कॉलोनी में भूखण्ड काटे है। शुक्रवार दोपहर वे अकेले प्लानिंग स्थल पर गए थे। इसी दौरान वहां बाइक पर आधा दर्जन नकाबपोश युवक डंडे, लोहे के पाइप एवं धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पास ही एक निर्माण स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं अन्य लोगों ने चीख-पुकार सुनी तो वे उमेश की तरफ मदद के लिए दौड़े। लोगों को आता देख हमलावर मौके से फरार हो गए।
कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान ने बताया कि घायल की ओर से अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। रिपोर्ट मिलने पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
