बारां में कांग्रेस के पूर्व पार्षद पर नकाबपोश युवकों ने किया जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती

पुलिस एवं परिजनों के अनुसार उमेश नागर ने बाबजी नगर से तलावड़ा रोड की ओर कॉलोनी में भूखण्ड काटे है। शुक्रवार दोपहर वे अकेले प्लानिंग स्थल पर गए थे। इसी दौरान वहां बाइक पर आधा दर्जन नकाबपोश युवक डंडे, लोहे के पाइप एवं धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पास ही एक निर्माण स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं अन्य लोगों ने चीख-पुकार सुनी तो वे उमेश की तरफ मदद के लिए दौड़े। लोगों को आता देख हमलावर मौके से फरार हो गए।