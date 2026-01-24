Baran Crime: पुणे के व्यापारी को राजस्थान में बनाया बंधक, थाने पहुंची पत्नी

व्यापारी का नाम पुरषोतम शर्मा है, जो पुणे का निवासी है। वह एक चैक अनादरण के मामले में जमानत लेने के लिए बारां आए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उन्हें बंधक बना लिया। व्यापारी की पत्नी शीतल शर्मा, ने अपने परिवार के साथ कोतवाली पहुंचकर इस घटना की जानकारी दी और आरोप लगाया कि उनके पति को बिना किसी वजह के जबरन बारां में रोका गया है।