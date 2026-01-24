Baran Crime: पुणे के व्यापारी को राजस्थान में बनाया बंधक, थाने पहुंची पत्नी

सांकेतिक तस्वीर: पत्रिका
Pune Businessman Hostage In Baran: पुणे के एक व्यापारी को राजस्थान के बारां में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। व्यापारी की पत्नी ने शुक्रवार रात को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति को एक व्यक्ति ने जबरन बारां में कैद कर रखा है।
व्यापारी का नाम पुरषोतम शर्मा है, जो पुणे का निवासी है। वह एक चैक अनादरण के मामले में जमानत लेने के लिए बारां आए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उन्हें बंधक बना लिया। व्यापारी की पत्नी शीतल शर्मा, ने अपने परिवार के साथ कोतवाली पहुंचकर इस घटना की जानकारी दी और आरोप लगाया कि उनके पति को बिना किसी वजह के जबरन बारां में रोका गया है।
कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान ने बताया कि व्यापारी की पत्नी की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपियों की पहचान करने और मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है।
वहीं बारां के मोठपुर थाना पुलिस ने शुक्रवार को अवैध शराब के साथ एक जने को गिरफ्तार किया है। थानाप्रभारी देवकरण चौधरी ने बताया कि रामचंद्र धाकड़ निवासी बिछालस को गश्त के दौरान अवैध देशी शराब के 45 क्वार्टर के साथ गऊघाट परवन नदी के पास से गिरफ्तार किया एवं मामला एक्साइज एक्ट में दर्ज किया गया।
