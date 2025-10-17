Patrika LogoSwitch to English

आज ग्राहक ही कुबेर, बरसाएंगे धन, खरीदारी से महापर्व की शुरूआत

पांच दिवसीय दीपावली महापर्व के तहत शनिवार को जिलेभर में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस पर सर्राफा बाजार समेत वाहन एवं अन्य बाजारों में ग्राहकी का खासा बूम रहेगा।

बारां

image

Mukesh Gaur

Oct 17, 2025

पांच दिवसीय दीपावली महापर्व के तहत शनिवार को जिलेभर में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस पर सर्राफा बाजार समेत वाहन एवं अन्य बाजारों में ग्राहकी का खासा बूम रहेगा।

अन्नपूर्णा नगरी पर होगी धनवर्षा, करोड़ों रुपए का होगा कारोबार, सजकर तैयार हो गए बाजार

बारां. पांच दिवसीय दीपावली महापर्व के तहत शनिवार को जिलेभर में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस पर सर्राफा बाजार समेत वाहन एवं अन्य बाजारों में ग्राहकी का खासा बूम रहेगा। धनतेरस पर जिलेभर में करोड़ों रुपए के कारोबार के होने की उमीद जताई जा रही है। करीब इसमें सबसे अधिक भागीदारी अकेले सर्राफा बाजार की ओर से होगी। इसके बाद का शेयर ऑटोमोबाइल तथा अन्य मोबाइल के बाजार का रहेगी। इस वर्ष सोयाबीन के भाव में कमी रहने और ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढऩे का असर भी बाजार में दिखाई दे रहा है। धनतेरस से दीपावली के पांच दिवसीय पर्व की शुरूआत हो जाएगी। इसी दिन भगवान धनवंतरि की पूजा अर्चना करने का विधान है।

सोना-चांदी अब तक के शीर्ष भाव पर

स्थानीय बाजार में सोने के भाव 1 ग्राम 11,494 रुपए, 8 ग्राम 91,952 रुपए, 10 ग्राम 1,14,940 रुपए चल रहे हैं। इसी प्रकार चांदी के स्थानीय बाजार में भाव 1,92,400 प्रति किलो हैं। है। ग्राहक खरीदारी तो कर रहे है, लेकिन भाव में तेजी रहने से छोटे और कम वजनी आभूषणों की खरीदारी कर रहे है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि इस बार सोना व चांदी के भाव में उछाल होने के बावजूद भी ग्राहकी हो रही है। लोग अब इन महंगी धातुओं को जेवर-गहनों की तरह नहीं बल्कि निवेश के लिए खरीद रहे हैं। व्यापारी तो कई तरह की वैरायटी का स्टॉक किए हुए है। जिले में करीब 40 करोड़ के सर्राफा कारोबार की उम्मीद है। इस बार भाव को देखते हुए कम वजनी चांदी में बिछुड़ी, पायल, लोंग, सिक्के, पाट, मूर्ति तथा सोने में टॉप्स, अंगूठी आदि की मांग रहेगी। बाजार पर ऑनलाइन का भी असर है। इससे जिले में सभी तरह के बाजारों में अच्छे कारोबार के होने की उम्मीद है।

बाजारों में रौनक

बाजारों में खरीदारी हो रही है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी धनतेरस की खरीदारी करने के लिए पहुंचे। शहर में कपड़ा, सर्राफा, रेडिमेड, ज्वैलरी, किराना, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल स्टोर व वाहन शोरूमों पर दिनभर ग्राहकी रही। इन्दिरा मार्केट, सदर बाजार, शास्त्री मार्केट, जनता सिनेमा रेडिमेड बाजार, बर्तन बाजार में खासी रौनक रही। इन बाजारों में मंगलवार को और भी अधिक खरीदारी होने की उम्मीद है। शहर में धनतेरस की पूर्व संध्या पर भी शहर में विभिन्न सामग्री की जमकर खरीदारी की गई। सब्जी मंडी क्षेत्र, दीनदयाल पार्क इलाके में लोगों ने मिट्टी के बने दीपक, कलश, मटकी समेत कई प्रकार की सामग्री की खरीदारी की। दिनभर बाजार में लोगों की गहमागहमी बनी रही।

आज खूब बिकेंगे वाहन

धनतेरस पर दुपहिया वाहनों की भी खूब बिक्री हो रही है। कोटा रोड स्थित प्रमुख दुपहिया वाहन व्यापारी कंवल खत्री ने बताया कि सोमवार को भी दुपहिया की अच्छी ग्राहकी रही है। मंगलवार को धनतेरस पर इससे दोगुने से अधिक की एडवांस बुङ्क्षकग है। इससे जिले में करोड़ों रुपए के दुपहिया वाहनों का कारोबार होने का अनुमान है। इसके अलावा कृषि मशीनरी, मोटरपंप, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार आदि समेत अन्य वाहनों का भी करोड़ों का कारोबार होगा। ईवी को को भी लोग पसंद कर रहे हैं।

3 जगह अस्थाई पार्किंग

शहर में अस्थाई पार्किंग के लिए तीन स्थान तय किए हैं। नगर परिषद के आयुक्त मोती शंकर नागर ने बताया कि हायर सैकंडरी स्कूल से चारमूर्ति चौराहा तक के लिए पार्किंग हायर सैकंडरी स्कूल के पास, चारमूर्ति चौराहे से प्रताप चौक, धर्मादा चौराहा, दीनदयाल पार्क एवं मैन मार्केट के लिए श्रीराम स्टेडियम, धर्मादा चौराहा से हॉस्पिटल रोड तक के लिए कन्या महाविद्यालय में अस्थाई पार्किंग होगी।

74 वर्ष बाद ब्रह्मयोग और शिववास योग

इस साल 74 साल बाद धनतेरस के दिन अतिशुभ ब्रह्मयोग, शिववास योग, बुधादित्य योग और शनि प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग है। ज्योतिषाचार्य जनार्दन शुक्ला ने बताया कि इस बार यह पर्व शनिवार को पड़ रहा है। इस बार तुला राशि में बुद्ध और सूर्य की युति से बनने वाला बुद्धादित्य योग कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

Published on:

17 Oct 2025 10:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / आज ग्राहक ही कुबेर, बरसाएंगे धन, खरीदारी से महापर्व की शुरूआत

