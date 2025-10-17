आज ग्राहक ही कुबेर, बरसाएंगे धन, खरीदारी से महापर्व की शुरूआत

स्थानीय बाजार में सोने के भाव 1 ग्राम 11,494 रुपए, 8 ग्राम 91,952 रुपए, 10 ग्राम 1,14,940 रुपए चल रहे हैं। इसी प्रकार चांदी के स्थानीय बाजार में भाव 1,92,400 प्रति किलो हैं। है। ग्राहक खरीदारी तो कर रहे है, लेकिन भाव में तेजी रहने से छोटे और कम वजनी आभूषणों की खरीदारी कर रहे है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि इस बार सोना व चांदी के भाव में उछाल होने के बावजूद भी ग्राहकी हो रही है। लोग अब इन महंगी धातुओं को जेवर-गहनों की तरह नहीं बल्कि निवेश के लिए खरीद रहे हैं। व्यापारी तो कई तरह की वैरायटी का स्टॉक किए हुए है। जिले में करीब 40 करोड़ के सर्राफा कारोबार की उम्मीद है। इस बार भाव को देखते हुए कम वजनी चांदी में बिछुड़ी, पायल, लोंग, सिक्के, पाट, मूर्ति तथा सोने में टॉप्स, अंगूठी आदि की मांग रहेगी। बाजार पर ऑनलाइन का भी असर है। इससे जिले में सभी तरह के बाजारों में अच्छे कारोबार के होने की उम्मीद है।