बारां

उर्मिला का नामांकन पत्र खारिज, अब मैदान में कुल 20 उम्मीदवार

दस प्रस्तावक नहीं होने के कारण इस नामांकन को निर्दलीय भी नहीं माना गया। इसके बाद अब कुल 20 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में शेष रह गए हैं।

बारां

Mukesh Gaur

Oct 24, 2025

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025

बारां. अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव 2025 के तहत गुरुवार को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। यहां कुल 21 अभ्यर्थियों ने 32 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए थे।
आरओ हवाई यादव ने बताया कि संवीक्षा के दौरान उर्मिला जैन (आईएनसी) का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की वैकल्पिक प्रत्याशी होने के कारण इसमें ङ्क्षसबल भी नहीं था। वहीं दस प्रस्तावक नहीं होने के कारण इस नामांकन को निर्दलीय भी नहीं माना गया। इसके बाद अब कुल 20 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में शेष रह गए हैं। 27 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र वापसी का समय रहेगा। इसके बाद चुनावी मैदान के उम्मीदवारों की वास्तविक तस्वीर सामने होगी। निर्वाचन विभाग के अनुसार नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। अंता विधानसभा उप चुनाव के लिए 11 नवम्बर को मतदान होगा।

जांच में इनके नामांकन पत्र पाए गए सही

प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस), मोरपाल सुमन (भाजपा), निर्दलीय नरेश कुमार मीणा, योगेश कुमार शर्मा, राजपाल ङ्क्षसह, अभयदास जांगिड़, जमील अहमद, दिलदार, नरेश, नरोत्तम पारीक, नौशाद, पंकज कुमार, पुखराज सोनी, बंसीलाल, मन्जूर आलम, रामपाल मेघवाल, संतोष सुमन, सुनीता मीणा।

