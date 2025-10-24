उर्मिला का नामांकन पत्र खारिज, अब मैदान में कुल 20 उम्मीदवार

बारां. अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव 2025 के तहत गुरुवार को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। यहां कुल 21 अभ्यर्थियों ने 32 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए थे।

आरओ हवाई यादव ने बताया कि संवीक्षा के दौरान उर्मिला जैन (आईएनसी) का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की वैकल्पिक प्रत्याशी होने के कारण इसमें ङ्क्षसबल भी नहीं था। वहीं दस प्रस्तावक नहीं होने के कारण इस नामांकन को निर्दलीय भी नहीं माना गया। इसके बाद अब कुल 20 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में शेष रह गए हैं। 27 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र वापसी का समय रहेगा। इसके बाद चुनावी मैदान के उम्मीदवारों की वास्तविक तस्वीर सामने होगी। निर्वाचन विभाग के अनुसार नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। अंता विधानसभा उप चुनाव के लिए 11 नवम्बर को मतदान होगा।