Anta By-Election 2025: अंता उपचुनाव में कड़े मुकाबले के बीच हुआ भारी मतदान, डेढ़ लाख से अधिक लोगों ने किया वोट, देखें तस्वीरें

अंता विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए पुलिस ने 36 दिन में 675 लीटर शराब जब्त की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि अंता चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 6 अक्टूबर से 11 नवंबर की अवधि के दौरान विभिन्न मामलों में कार्रवाई कर कुल 65 प्रकरण दर्ज किए। इसमें 675 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इसकी अनुमानित कीमत 303410 रुपए है। मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई कर 6 प्रकरण दर्ज किए गए। इसमें 121 किलो 765 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 3546650 रुपए है। एवं अन्य कार्रवाई कर उसके अंतर्गत जब्त वस्तुओं की अनुमानित कीमत 203780650 रुपए है। अंदासु ने बताया कि इसके अलावा जांच के दौरान 1764250 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। इस प्रकार चुनाव के दौरान कुल जब्त माल की अनुमानित कीमत 209394960 रुपए है। इसी प्रकार साइलेन्स पीरियड के दौरान अंता विधानसभा क्षेत्र में बाहरी क्षेत्र के भ्रमण करने वाले 28 वाहनों को भी जब्त किया गया है।