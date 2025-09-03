पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत, पूजा-अर्चना के साथ शुरू हुआ डोलमेला

मेले को संवारले का दायित्व हम सभी का

नगर परिषद की सभापति ज्योति पारस ने कहा कि इस बार सभी पार्षदों ने मिलाकर मेले को सफल बनाने का प्रयास किया है, वो सराहनीय है। मेला जनभावनाओं से जुड़ा होता है। अत: सभी का दायित्व बनता है कि इस आयोजन को शिखर तक पहुंचाये। मेलाध्यक्ष ममता नागर ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि टीम भावना से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। इस बार मेले में कई नवाचार किए गए हैं। इस बार सांस्कृतिक विरासत डोल मेले को बड़े जतन से सजाया गया है। इस बार डोल तालाब भी भरा हुआ है, इससे मेलार्थियों को नौकायन का लुत्फ उठाने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे मेले की व्यवस्थाओं में सहयोग करें और अपने अमूल्य सुझाव दें। नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाक्यवाल ने सभी पार्षदों का आभार व्यक्त किया। सभापति ज्योति पारस मेलाध्यक्ष, उपसभापति नरेश गोयल पार्शद अन्तुरानी, सत्यनारायण शर्मा सीता सोन, यशवन्त अर्जुन यादव, राजेन्द्र जैन, ललित गुर्जर, मयंक माथोडिय़ा, पुरूशोत्तम नागर, रोहिताश्व सक्सेना, प्रदीप विजयवर्गीय समेत सभी पार्षदों ने संतों का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया।