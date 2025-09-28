जब गरबा में पहुंच गए अवांछित युवक, पता चलते ही पण्डाल से बाहर निकाला

शहर में शुक्रवार रात को एक कम्पनी की ओर से कोटा रोड स्थित एक होटल में आयोजित डांडिया कार्यक्रम के दौरान उस समय हड$कम्प मच गया, जब ङ्क्षहदूवादी संगठनों के सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग ले रहे दूसरे समुदाय के युवकों को पकड$कर बाहर निकाला, बाद में सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक ओमेंद्र ङ्क्षसह शेखावत पहुंचे, उन्होंने युवकों को हिरासत मे लेकर कोतवाली पहुंचाया। घटना को लेकर शनिवार को हिन्दू अखाड़ा समिति के जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा, बंकट व्यायाम शाला के भुवनेश सोनी, राजेन्द्र गहलोत तथा शिवसेना के चन्दन ङ्क्षसह महाराजा, नगर अध्यक्ष निक्कू नागर, शिवसेना व्यायामशाला के नगर अध्यक्ष हितेश गुप्ता, राम, अंकुश, धीरज, विष्णु व्यायामशाला से अध्यक्ष पंकज चंदेल, उमेश दाधीच समेत बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस तरह के आयोजन कर्ताओं पर अंकुश लगाने की मांग की कि ऐसे आयोजकों को पाबन्द किया जाए कि माता के कार्यक्रमों में अन्य समुदाय के लोगों का प्रवेश नहीं हो। ज्ञापन देने से पूर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ताओ ने एसी ऑफिस के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया।