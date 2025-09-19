मुनीम से फोन पर ही बात करने के दौरान चिल्लाए हरीश…ठुक गई-ठुक गई

्रबूंदी से रात दस बजे एसडीआरएफ की टीम पहुंची। टीम ने नदी में नाव उतारकर ऑपरेशन शुरू किया। पानी अधिक होने से नाव इधर-उधर बह रही थी। गाड़ी को तलाशने के लिए एसडीआरएफ ने रस्सी में चुम्बक बांधकर पानी की गहराई में डालते रहे। नदी में तेज बहाव व गहराई अधिक होने से पानी के चट्टानें भी गाड़ी की तरह लग रही थी। जहां पर बांस नीचे नहीं जाता, वहीं नाव को रोककर गोताखोर पानी में नीचे उतर जाते और तलाश करते, तब पता चलता कि वह तो चट्टान है। करीब तीन घंटे के बाद पुलिया के पिलर और वाटर पम्प के बीच गहराई में चुम्बक डालकर देखी तो लोहे का अहसास हुआ। यहां एसडीआरएफ का गोताखोर पानी में अंदर गया तो उसे कार नजर आई। इसके बाद कार निकालने की कवायद शुरू कर दी। मौके पर बड़ी क्रेन पहले से ही मंगवाकर रखी गई थी।