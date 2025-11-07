1.23 करोड़ की पेंशन धांधली : सुहागिन ले रहीं विधवा पेंशन! डीएम ने डीपीओ पर कार्रवाई के लिए शासन को लिखी चिट्ठी

एसडीएम आंवला विदुषी सिंह ने बताया कि पूर्व जांच में 70 से 80 सुहागिनों के नाम पर विधवा पेंशन का घोटाला सामने आया था। वसूली के लिए आरसी जारी की जा चुकी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि सत्यापन करने वाले अधिकारी कौन थे। एसडीएम ने ब्लॉक और डीपीओ कार्यालय से कई बार पत्राचार कर विवरण मांगा, पर जवाब नहीं मिला। उन्होंने माना कि साक्ष्यों के अभाव में जांच अधूरी है।