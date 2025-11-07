Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

1.23 करोड़ की पेंशन धांधली : सुहागिन ले रहीं विधवा पेंशन! डीएम ने डीपीओ पर कार्रवाई के लिए शासन को लिखी चिट्ठी

विधवा पेंशन योजना में अपात्रों की भरमार और फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बड़ा कदम उठाया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 07, 2025

बरेली। विधवा पेंशन योजना में अपात्रों की भरमार और फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को एक विधवा महिला के कलक्ट्रेट पहुंचकर खुद को मृत दिखाए जाने की शिकायत पर डीएम ने जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) मोनिका राणा के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति करते हुए महिला कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।

मृत घोषित कर पेंशन रोकने का खेल

भुता ब्लॉक के अहिरौला गांव की विद्या देवी ने डीएम को बताया कि पति की मौत के बाद उसे विधवा पेंशन मिल रही थी, लेकिन विभागीय पोर्टल पर उसे मृत दिखाकर पेंशन रोक दी गई। शिकायत सुनकर डीएम अविनाश सिंह ने डीपीओ को तत्काल जांच और कार्रवाई का निर्देश दिया।

जांच में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि 56 अपात्रों के खातों में करीब 1.23 करोड़ रुपये विधवा पेंशन के नाम पर भेजे गए। इस खुलासे ने न केवल महिला कल्याण विभाग बल्कि जिला प्रशासन की मॉनीटरिंग व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस तरह के 11 से अधिक मामले पहले भी डीएम के संज्ञान में आ चुके हैं।

"सत्यापन के बावजूद पेंशन जारी"

एसडीएम आंवला विदुषी सिंह ने बताया कि पूर्व जांच में 70 से 80 सुहागिनों के नाम पर विधवा पेंशन का घोटाला सामने आया था। वसूली के लिए आरसी जारी की जा चुकी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि सत्यापन करने वाले अधिकारी कौन थे। एसडीएम ने ब्लॉक और डीपीओ कार्यालय से कई बार पत्राचार कर विवरण मांगा, पर जवाब नहीं मिला। उन्होंने माना कि साक्ष्यों के अभाव में जांच अधूरी है।

डीएम बोले जिम्मेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई”

डीएम अविनाश सिंह ने कहा, विद्या देवी को मृत दिखाकर पेंशन रोकने की जांच एडीएम सिटी को सौंपी गई है। रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीपीओ की कार्यशैली उचित नहीं पाई गई है, इसलिए उनके विरुद्ध शासन को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है।

वर्षों से जारी फर्जी पेंशन का खेल

जिले में लगभग 97 हजार महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है। मई माह में ही 61 सुहागिनों के नाम पर विधवा पेंशन लेने का मामला सामने आया था। आलमपुर जाफराबाद की जेठानी–देवरानी दोनों छह वर्षों से पेंशन ले रही थीं, जबकि दोनों के पति जीवित हैं। वर्ष 2023 में भी आंवला तहसील क्षेत्र में 34 सुहागिनों के नाम से पेंशन जारी होने का खुलासा हुआ था, जिसकी जांच आज तक अधूरी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 10:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / 1.23 करोड़ की पेंशन धांधली : सुहागिन ले रहीं विधवा पेंशन! डीएम ने डीपीओ पर कार्रवाई के लिए शासन को लिखी चिट्ठी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली में उद्योगपति के घर बोरों में भरे मिले छह करोड़, नोट गिनने में फेल हुई मशीन, 10 घंटे तक मचती रही गिनती की खटर-पटर

बरेली

किला सबस्टेशन में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, विभाग में मचा हड़कंप, चीफ इंजीनियर ने दिए जांच के आदेश

बरेली

पुलिस की रडार पर बाइक मैकेनिक… 3 घंटे के अभियान में 58 मॉडिफाइड साइलेंसर बरामद, 5 बाइकें सीज, 54 के कटे चालान, जानें क्यों

बरेली

रेलवे पेंशनरों को बड़ी राहत, अब घर बैठे जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र, शुरू हुआ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0

बरेली

पराली से प्रदूषण रोकने की पहल… अब फसल अवशेष से खाद बनाना सीखेंगे किसान, जाने कैसे

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.