LPG के मिलेंगे 10 किलो के सिलेंडर, इसी बीच बरेली के दो पेट्रोल पंप बंद का हल्ला, जाने क्या है हकीक़त

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने मिनी बाइपास पंप का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं, बल्कि वित्त वर्ष के अंत में कंपनियों ने उधारी पर तेल देना बंद कर दिया है।

अब सिर्फ नकद भुगतान पर ही टैंकर भेजे जा रहे हैं, जिससे जिन पंपों ने भुगतान नहीं किया, वे अस्थायी रूप से बंद रहे।