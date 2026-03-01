1072 करोड़ का बजट पास: सड़क, सफाई के साथ सुधरेगा इंफ्रास्ट्रक्चर

महापौर डॉ. उमेश गौतम ने कहा कि यह बजट शहर के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें सड़कों, सफाई, जल निकासी और स्मार्ट सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है, ताकि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने बताया कि गड्ढामुक्त सड़कें, बेहतर स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता व्यवस्था इस बजट के मुख्य लक्ष्य हैं। ग्रीन बरेली अभियान के तहत शहर में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। महापौर डा. उमेश गौतम ने कहा कि नगर निगम शहर को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बजट के जरिए बरेली को विकास के नए मानकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।