मार्च एंड में छुट्टियों में भी खुलेंगे रजिस्ट्री दफ्तर, रविवार को भी नहीं होगी छुट्टी

बरेली। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिनों में रजिस्ट्री का काम अब बिना ब्रेक चलेगा। शासन के सख्त निर्देशों के बाद बरेली मंडल में सभी उप-निबंधक कार्यालयों को अवकाश के दिनों में भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी अब छुट्टियों में भी जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री का काम रुकेगा नहीं।