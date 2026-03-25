देश भर में गूंजी तबले की थाप, बरेली की बेटी आरोही ने ऑल इंडिया मंच पर बजाया विजय नगाड़ा, बनीं नंबर-1

आरोही को संगीत की साधना विरासत में मिली है। उनके पिता पंडित प्रदीप कुमार रावत एक प्रसिद्ध संगीतकार, साहित्यकार और चित्रकार हैं, जो गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं में पारंगत हैं। वहीं उनकी मां श्रीमती नीलिमा रावत भी ‘सा रे गा मा’ मंच की विजेता रह चुकीं एक जानी-मानी संगीतज्ञ हैं। दोनों के मार्गदर्शन में ही आरोही ने बचपन से तबले की बारीकियां सीखी हैं।