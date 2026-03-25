व्हाट्सएप कॉल पर घंटे के हिसाब से चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा, बाकरगंज में घर बना ‘हॉटस्पॉट, पुलिस ने किए चार गिरफ्तार

बरेली। शहर के किला क्षेत्र में जिस्मफरोशी का गंदा खेल बेखौफ चल रहा था। बाकरगंज इलाके में एक मकान को ‘हॉटस्पॉट’ बनाकर व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को बुलाया जाता था और फिर घंटों के हिसाब से सौदे तय होते थे। सोमवार शाम पुलिस ने इस काले कारोबार का पर्दाफाश करते हुए दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।