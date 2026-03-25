शाहजहांपुर में बलिदानियों का अपमान, बुलडोजर से टूटीं प्रतिमाएं, CM का सख्त एक्शन, फर्म ब्लैकलिस्ट, इंजीनियर सस्पेंड

शाहजहांपुर। काकोरी कांड के अमर बलिदानियों की प्रतिमाओं को बुलडोजर से तोड़ने की घटना ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। मामला इतना गंभीर हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। देर रात डीएम से फोन पर जवाब-तलब करते हुए उन्होंने फर्म को ब्लैकलिस्ट करने और नगर निगम के जिम्मेदार इंजीनियरों को निलंबित करने के सख्त आदेश दे दिए।