एनकाउंटर में ढेर होने से बचा 25 हजार का इनामी नकटा, फायरिंग में दोनों पैरों में लगी पुलिस की गोली

बरेली। फतेहगंज पश्चिमी के जंगल में बुधवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई। 25 हजार रुपये का इनामी और गौकशी के कई मामलों में वांछित अपराधी कामिल उर्फ नकटा पुलिस से भिड़ गया। उसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और मुठभेड़ में उसे पैरों में गोली मारकर दबोच लिया। कार्रवाई में एक दरोगा भी घायल हो गया।