गजकेसरी योग में जन्मेंगे राम, जाने किस दिन होगी नवमी, इस पूजन से बदलेगी किस्मत

बरेली। आस्था, श्रद्धा और दिव्यता का महासंगम इस बार रामनवमी पर बनने जा रहा है। 27 मार्च को ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है, जो सालों बाद देखने को मिलता है। गजकेसरी और सुकर्मा योग के इस संयोग में भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसे ज्योतिष और धर्म के जानकार बेहद फलदायी मान रहे हैं।

पंडित मुकेश मिश्रा के ने बताया कि 27 मार्च की सुबह 9:35 बजे तक चंद्रमा और बृहस्पति की युति से गजकेसरी योग बनेगा। यह योग जीवन में बुद्धि, सम्मान और पद की वृद्धि का संकेत देता है। मान्यता है कि इस समय की गई पूजा और संकल्प कई गुना फल देते हैं।