खादी फॉर फैशन-खादी फॉर नेशन का बिगुल, 10 लाभार्थियों को बांटी गई मशीनें

बरेली। खादी को नई पीढ़ी का फैशन ट्रेंड बनाने के मिशन के साथ बरेली में मण्डल स्तरीय खादी सेमिनार का भव्य आगाज हुआ। अर्बन हाट में आयोजित इस कार्यक्रम में खादी फॉर फैशन-खादी फॉर नेशन का नारा गूंजा और युवाओं को स्वदेशी की ताकत का संदेश दिया गया।