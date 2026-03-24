अल्टीमेटम : नहीं हटे कब्जे तो चलेगा बुलडोजर, 300 मकानों पर भी मंडराया खतरा

बरेली। शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम ने अब आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है। सीबीगंज के रामपुर रोड से लेकर खलीलपुर रोड तक अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसते हुए अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है। साफ चेतावनी है कि सात दिन में कब्जा नहीं हटाया तो बुलडोजर सीधे कार्रवाई करेगा।