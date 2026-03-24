चार पति, नौ बच्चों की मां निकली मासूमों की सौदागर, बरेली से कुशीनगर तक गैंग के जड़ें

रविवार को पुलिस ने रंजना को दबोच लिया। उसके पास से दो बच्चे बरामद हुए—एक सुनभला का बेटा और दूसरा साढ़े तीन साल का बच्चा। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बच्चों को बेचने की तैयारी में थी।

पुलिस ने मामले में मानव तस्करी की धाराएं भी बढ़ा दी हैं।

तीन बच्चों को बेचने की पुष्टि, नेटवर्क सक्रिय

पूछताछ में रंजना ने कबूल किया कि वह तीन बच्चों को पहले ही बेच चुकी है। इन बच्चों को उसने अपनी साथी संजना उर्फ सलोनी को सौंपा था, जो कुशीनगर की रहने वाली है।

अब पुलिस इस महिला की तलाश में जुट गई है और गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है।