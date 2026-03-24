गर्मी में सफर हुआ आसान, लालकुआँ-कोलकाता स्पेशल ट्रेन से वेटिंग खत्म, सीधे कंफर्म सीट का मौका, दो अप्रैल से चलेगी

बरेली। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इज्जतनगर मंडल ने लालकुआँ से कोलकाता के बीच ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन 02 अप्रैल से 25 जून तक कुल 13 फेरों में चलेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।