गर्मी में सफर हुआ आसान, लालकुआँ-कोलकाता स्पेशल ट्रेन से वेटिंग खत्म, सीधे कंफर्म सीट का मौका, दो अप्रैल से चलेगी

बरेली। गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इज्जतनगर मंडल ने लालकुआँ से कोलकाता के बीच ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन 02 अप्रैल से 25 जून तक कुल 13 फेरों में चलेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
05060 लालकुआँ-कोलकाता स्पेशल ट्रेन हर बृहस्पतिवार को दोपहर 1:35 बजे लालकुआँ से रवाना होगी और अगले दिन रात 11:55 बजे कोलकाता पहुंचेगी। यह ट्रेन किच्छा, भोजीपुरा, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर समेत कई बड़े स्टेशनों से होकर गुजरेगी।
05059 कोलकाता-लालकुआँ स्पेशल ट्रेन 04 अप्रैल से 27 जून तक हर शनिवार सुबह 5:00 बजे कोलकाता से रवाना होगी।
यह ट्रेन रविवार दोपहर 3:45 बजे लालकुआँ पहुंचेगी, जिससे यात्रियों को दोनों ओर बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
इस स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें जनरल, स्लीपर, AC थर्ड इकोनॉमी, AC सेकंड और फर्स्ट क्लास तक की सुविधा उपलब्ध होगी। रेलवे ने हर वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कोचों का संतुलित संयोजन तैयार किया है।
यह ट्रेन गोरखपुर रूट से होकर संचालित होगी, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। खासकर पीलीभीत, लखीमपुर, बस्ती और छपरा जैसे स्टेशनों के यात्रियों के लिए यह बड़ी सुविधा साबित होगी।
गर्मी के सीजन में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह स्पेशल ट्रेन राहत का बड़ा जरिया बनेगी।
रेलवे का मानना है कि इससे वेटिंग लिस्ट और भीड़ का दबाव काफी हद तक कम होगा।
इज्जतनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा के मुताबिक, यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए यह विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, ताकि गर्मियों में सफर सुगम और आरामदायक हो सके।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग