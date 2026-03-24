15 साल बाद फिर सुलगा बरेली का पालपुर गांव, नमाज पर विवाद, विहिप ने पुलिस को दी चेतावनी

विहिप पदाधिकारियों का कहना है कि 20 और 21 मार्च 2026 को भी सामूहिक नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। इसकी सूचना पहले ही पुलिस को दी गई थी, लेकिन प्रभावी रोकथाम न होने से गांव में तनाव और बढ़ गया।

नामजद आरोप, माहौल बिगाड़ने की आशंका

शिकायत में कई लोगों को नामजद करते हुए उन पर माहौल खराब करने और जबरन नमाज पढ़ने का आरोप लगाया गया है। संगठन का कहना है कि ऐसी गतिविधियों से गांव का सौहार्द प्रभावित हो सकता है।