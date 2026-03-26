13 साल तक अधूरा रहा सपना अब होगा पूरा… 300 बेड अस्पताल बनेगा सुपर स्पेशियलिटी, कल निरीक्षण करेगी टीम, सोलर प्लांट से मिलेगी राहत

लखनऊ से आने वाली टीम अस्पताल भवन, ओपीडी, लैब, उपकरणों और अन्य व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण करेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के संचालन के लिए किन संसाधनों और स्टाफ की जरूरत होगी। निरीक्षण के बाद टीम अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। करीब 13 साल पहले 69 करोड़ रुपये की लागत से इस अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ था। भवन तैयार होने के बावजूद अब तक मरीजों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल सका। फिलहाल यहां केवल सामान्य ओपीडी, आंख, दांत की सेवाएं, एंटी रेबीज क्लिनिक और सीटी स्कैन जैसी सीमित सुविधाएं ही संचालित हो रही हैं। भर्ती व्यवस्था न होने से मरीजों को अब भी जिला अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ रहा है।