मुंबई सेंट्रल काठगोदाम ट्रेन हुई रेगुलर, बरेली वालों को सीधा फायदा, घटेगा किराया, एजेंट से तुरंत टिकट

बरेली-नई दिल्ली इंटरसिटी को कासगंज तक बढ़ाने की योजना पर भी काम चल रहा है, लेकिन इसमें तकनीकी अड़चन सामने आई है। ट्रेन के मेंटीनेंस के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा, इसलिए इसके संचालन के लिए दो रैक जरूरी होंगे। रेलवे इस पर जल्द फैसला ले सकता है।

मुंबई-काठगोदाम ट्रेन के नियमित होने से जहां लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी, वहीं एजेंट सिस्टम लागू होने से टिकट मिलना भी आसान होगा। रेलवे के इस डबल फैसले से बरेली समेत पूरे क्षेत्र के यात्रियों को सीधा फायदा मिलने जा रहा है।