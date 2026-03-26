जाटवपुरा में झगड़े के बाद पथराव, बुजुर्ग महिला की मौत से खलबली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

बरेली। प्रेमनगर के जाटवपुरा इलाके में बुधवार रात एक मामूली विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि 65 वर्षीय वृद्धा की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। परिजनों ने जहां पथराव के दौरान सीने में पत्थर लगने से मौत का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस प्रथम दृष्टया इसे संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।