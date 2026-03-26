Bareilly News: मौत बन चुके मांझे पर ब्रेक, अब नहीं कटेगी गर्दनें, लगेंगे व्यू कटर, 3.55 करोड़ रुपये जारी

शासन ने अब बरेली के तीन अहम पुलों—

सेटेलाइट पुल

चौपुला का अटल सेतु

बदायूं रोड स्थित उपरिगामी पुल

पर व्यू कटर लगाने की स्वीकृति दे दी है। इन कटरों के जरिए मांझे को रोका जाएगा, जिससे हादसों में कमी आएगी।

3.55 करोड़ का प्रोजेक्ट, पहली किस्त जारी

इस पूरी योजना पर 3.55 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

बदायूं रोड पुल के लिए 44 लाख (22 लाख जारी)

अटल सेतु के लिए 181.88 लाख (90.94 लाख जारी)

सेटेलाइट पुल के लिए 139.52 लाख (69.76 लाख जारी)

शासन ने कुल 1.82 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है।