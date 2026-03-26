मेहमानों की प्लेट पर गैस का संकट… बरेली में 90 फीसदी मैरिज हॉल बुक, कई ऑर्डर कैंसिल, कैटरर्स ने खड़े किए हाथ

मैरिज हॉल संचालकों के अनुसार 15 अप्रैल से सहालग शुरू हो रही है और लगभग सभी तिथियों पर 80-90 फीसदी हॉल पहले ही बुक हैं। लेकिन जिस समय बुकिंग हुई थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि अंतरराष्ट्रीय हालात इस तरह स्थानीय आयोजनों को प्रभावित कर देंगे। अब स्थिति यह है कि घरेलू गैस तक मुश्किल से मिल रही है, तो बड़े आयोजनों का संचालन कैसे होगा यह बड़ा सवाल बन गया है। जिले में करीब 600 छोटे-बड़े मैरिज हॉल हैं, लेकिन शहर के करीब 200 हॉल में भट्ठी पर खाना बनाना संभव नहीं है। धुएं से हॉल की संरचना खराब हो सकती है और किसी भी हॉल में पीएनजी कनेक्शन नहीं है। ऐसे में विकल्प बेहद सीमित हो गए हैं।