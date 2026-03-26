मजार पर चादर चढ़ाने को लेकर हुआ बवाल… दो पक्षों में जमकर पथराव, कई घायल, 12 हिरासत में

सूचना मिलते ही सहसवान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 12 लोगों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी तरह की अफवाह पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है।