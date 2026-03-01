बरेली में 9.20 लाख परिवारों को रोजगार, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 10,376 हुईं शादियां, करें आवेदन

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत अब तक जनपद में 7650 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना ने पारंपरिक कारीगरों को न सिर्फ पहचान दी, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी दिए। छोटे कारीगर अब स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटीशियन, हेल्थ केयर, रिटेल और सिलाई जैसे ट्रेडों में 36,461 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 18,777 युवाओं को रोजगार भी मिल चुका है। समाज कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में 10,376 जोड़ों का विवाह कराया गया। जिस पर 5408.84 लाख खर्च किए गए। इससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई।