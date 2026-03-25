खुला नाला, खुली लापरवाही, रात 12 बजे से लापता युवक, 20 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग, बरेली बना नोएडा पार्ट-2

बरेली। शहर में लापरवाही की कीमत एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। सेटेलाइट बस अड्डे के पास मंगलवार रात करीब 9:30 बजे एक युवक खुले नाले में गिर गया, लेकिन आधी रात 12 बजे से लेकर अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। 20 घंटे बीतने के बावजूद युवक का पता न चलना प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है।