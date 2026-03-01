अब नहीं चलेगी सड़कों पर मौत की रफ्तार, ADM बोले स्कूलों के बाहर स्पीड ब्रेकर और CCTV अनिवार्य

बरेली। सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे ने साफ निर्देश दिया कि अब सड़कों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। खासतौर पर स्कूलों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अनिवार्य किए जाएंगे।