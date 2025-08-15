15 अगस्त : एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान को गोल्ड, कई को मिला उत्कृष्ट सेवा पदक

बरेली। स्वतंत्रता दिवस पर बरेली समेत प्रदेश के कई पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इनमें सबसे प्रमुख नाम एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान का है, जिन्हें डीजीपी का प्रशंसा चिह्न (गोल्ड) प्रदान किया गया। उनके अलावा एसटीएफ, पीएसी, जिला पुलिस और जेल विभाग के कई अधिकारी-कर्मचारी भी विभिन्न श्रेणियों के पदकों से सम्मानित होंगे।