बरेली

15 अगस्त : एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान को गोल्ड, कई को मिला उत्कृष्ट सेवा पदक

स्वतंत्रता दिवस पर बरेली समेत प्रदेश के कई पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इनमें सबसे प्रमुख नाम एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान का है, जिन्हें डीजीपी का प्रशंसा चिह्न (गोल्ड) प्रदान किया गया

बरेली

Avanish Pandey

Aug 15, 2025

बरेली। स्वतंत्रता दिवस पर बरेली समेत प्रदेश के कई पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इनमें सबसे प्रमुख नाम एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान का है, जिन्हें डीजीपी का प्रशंसा चिह्न (गोल्ड) प्रदान किया गया। उनके अलावा एसटीएफ, पीएसी, जिला पुलिस और जेल विभाग के कई अधिकारी-कर्मचारी भी विभिन्न श्रेणियों के पदकों से सम्मानित होंगे।

ट्रैफिक सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव

मोहम्मद अकमल खान ने 9 सितंबर 2024 को बरेली में एसपी ट्रैफिक का कार्यभार संभाला। उनके कार्यकाल में ट्रैफिक प्रबंधन को डिजिटल और आधुनिक स्वरूप दिया गया। यूपी में पहली बार ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, ट्रैफिक हेल्पलाइन, ऑनलाइन उपस्थिति और ऑटोमेटिक ड्यूटी सिस्टम की शुरुआत की गई।

सड़क हादसों में 10% की कमी

हादसों में मौत के मामलों में 18% की कमी

“ऑपरेशन खोज” में 18 चोरी की बाइक बरामद

डायल 112 का रेस्पांस टाइम 11 मिनट से घटाकर 7 मिनट किया गया

इन उपलब्धियों को देखते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने उनके नाम की संस्तुति डीजीपी को भेजी थी।

उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा के लिए पदक

अति उत्कृष्ट सेवा पदक: अरुण कुमार, मूलचंद्र, कांस्टेबल ड्राइवर रविंद्र पाल

उत्कृष्ट सेवा पदक (गृह मंत्रालय): हेड कांस्टेबल नंद किशोर दिवाकर, मनवीर सिंह, अनुज चौधरी

सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न: एसआई रामपाल सिंह

डीजीपी का प्रशंसा चिह्न (गोल्ड): एसआई विपिन कुमार, नवीन कुमार, राजेंद्र पाल सिंह, हेड कांस्टेबल संजय सिंह, विपिन कुमार तिवारी, श्रीकांत दीक्षित

उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिह्न: इंस्पेक्टर सतेंद्र पाल सिंह

जेल विभाग के पदक

गोल्ड पदक: जेल वार्डर शशि भूषण मलिक

सिल्वर पदक: मान सिंह

Published on:

15 Aug 2025 09:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / 15 अगस्त : एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान को गोल्ड, कई को मिला उत्कृष्ट सेवा पदक

