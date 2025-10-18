शराब, सर्राफा, रियल स्टेट समेत 25 उद्योगपतियों ने खरीदीं 2000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियां, इनकम टैक्स ने जारी किये नोटिस

आयकर विभाग की सूची में सोबरन सिंह, कन्हई लाल, भोले राम, छोटे लाल, झनकारी लाल, तोड़ी राम, दिनेश चंद, रमेश चंद्र, मोहन लाल, चरन खेमकरण, चंद्रपाल, रामपाल, राजाराम, उमाशंकर, होरीलाल, शिवचरन, गुरप्रीत सिंह, रघुनंदन, राजीव कुमार सहित कई नाम शामिल हैं। लेकिन ये सभी नाम मुखौटे हैं। दरअसल इनके पीछे हैं बिल्डर, कारोबारी, सफेदपोश नेता, कब्जे और मौका मुआयने की जांच के आधार पर अब उनकी कुंडली तैयार की जायेगी। विदित हो कि इनमें से कुछ नाम शहर में सोने-चांदी के बड़े कारोबार और शराब के ठेके, खनन नेटवर्क से जुड़े हैं, जबकि कुछ उद्योगपति हैं जिनके नाम अब तक सामने नहीं आए थे।