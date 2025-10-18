Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

शराब, सर्राफा, रियल स्टेट समेत 25 उद्योगपतियों ने खरीदीं 2000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियां, इनकम टैक्स ने जारी किये नोटिस

हरुनगला, बड़ा बाईपास, रामपुर रोड, बदायूं रोड, रिठौरा और डोहरा क्षेत्र की जमीनों पर अचानक से बढ़ी रजिस्ट्री गतिविधियों ने आयकर विभाग का ध्यान खींच लिया है। विभाग ने शहर के नामचीन शराब कारोबारियों, सर्राफा व्यापारियों और उद्योगपतियों की बेनामी जमीन खरीद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 18, 2025

बरेली। हरुनगला, बड़ा बाईपास, रामपुर रोड, बदायूं रोड, रिठौरा और डोहरा क्षेत्र की जमीनों पर अचानक से बढ़ी रजिस्ट्री गतिविधियों ने आयकर विभाग का ध्यान खींच लिया है। विभाग ने शहर के नामचीन शराब कारोबारियों, सर्राफा व्यापारियों और उद्योगपतियों की बेनामी जमीन खरीद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच में पता चला है कि इन लोगों ने मुखौटा किसानों के नाम से रजिस्ट्री कराकर करोड़ों की संपत्तियां दबा रखी हैं। आयकर विभाग रजिस्ट्री कराने वाले किसान ढूंढे नहीं मिल रहे हैं।

बरेली आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शहर के ऐसे 25 से अधिक प्रभावशाली नामों की सूची तैयार की गई है, जिन्होंने 2004 से अब तक हरुनगला और डोहरा क्षेत्र में लाखों-करोड़ों की जमीन खरीद कर बेनामी संपत्ति तैयार की है।

आयकर आयुक्त ने भेजी सूची, डीएम ने बनाई अलग जांच टीम

अतिरिक्त आयकर आयुक्त कृष्ण कुमार मिश्रा ने 30 सितंबर को डीएम अविनाश सिंह को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है, जिसमें खसरा नंबर, गाटा संख्या, खरीदारों के नाम-पते, पिता का नाम और खरीद की तारीख तक दर्ज है, ताकि प्रशासन को मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में कोई बाधा न हो। पत्र मिलते ही डीएम ने एडीएम वित्त को जिम्मेदारी सौंपते हुए तहसील सदर प्रशासन को सक्रिय कर दिया है। एसडीएम सदर और तहसीलदार को सभी बैनामा रजिस्ट्रियों की जांच और सरकारी दरों पर मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं।

इन नामों ने कराई बेनामी खरीद—सूची में शराब और सर्राफा जगत के धनी लोग

आयकर विभाग की सूची में सोबरन सिंह, कन्हई लाल, भोले राम, छोटे लाल, झनकारी लाल, तोड़ी राम, दिनेश चंद, रमेश चंद्र, मोहन लाल, चरन खेमकरण, चंद्रपाल, रामपाल, राजाराम, उमाशंकर, होरीलाल, शिवचरन, गुरप्रीत सिंह, रघुनंदन, राजीव कुमार सहित कई नाम शामिल हैं। लेकिन ये सभी नाम मुखौटे हैं। दरअसल इनके पीछे हैं बिल्डर, कारोबारी, सफेदपोश नेता, कब्जे और मौका मुआयने की जांच के आधार पर अब उनकी कुंडली तैयार की जायेगी। विदित हो कि इनमें से कुछ नाम शहर में सोने-चांदी के बड़े कारोबार और शराब के ठेके, खनन नेटवर्क से जुड़े हैं, जबकि कुछ उद्योगपति हैं जिनके नाम अब तक सामने नहीं आए थे।

प्रशासनिक हलकों में हलचल—कई बड़े नामों पर बन रहा दबाव

सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग ने जमीनों के 15 से अधिक गाटा नंबर चिन्हित कर लिए हैं और अब इन पर 'बेनामी' का ठप्पा लगने की पूरी संभावना दिख रही है। जैसे ही मूल्यांकन रिपोर्ट डीएम कार्यालय से वापस जाएगी, उसी के आधार पर कड़ी वित्तीय व कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है।

फाइलें खुलीं तो हड़कंप तय, अब जमीनों पर लगेगा ‘बेनामी’ का टैग

नाम न छापने की शर्त पर एक बडे़ आयकर अधिकारी ने बताया कि बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत इनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। नाम बदलकर की गई रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। खरीदार और मुखौटा दोनों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। इन पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज होगी और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। नाम उजागर होने पर राजनीतिक-सामाजिक हलकों में खलबली मचने वाली है। बरेली के कई कारोबारियों के चेहरे बेनकाब हो जायेंगे। अगली कड़ी में होगा नामों का खुलासा….

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 06:19 pm

Published on:

18 Oct 2025 06:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / शराब, सर्राफा, रियल स्टेट समेत 25 उद्योगपतियों ने खरीदीं 2000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियां, इनकम टैक्स ने जारी किये नोटिस

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने सुनी जनता की समस्याएं, बोले– गरीबों का हक न मारा जाए, अफसरों को दिए फीडबैक लेने के निर्देश

बरेली

एएसपी मुकेश को मिली पदोन्नति, एडीजी ने लगाए नए रैंक, बोले—पुलिस सेवा में समर्पण और ईमानदारी का अनोखा उदाहरण

बरेली

दिवाली से पहले शहर में पटाखों की धूम, नौ प्रमुख स्थलों पर सजीं दुकानें, खरीददारों की उमड़ी भीड़

बरेली

धनतेरस पर बरेली में खरीदारी का उत्सव, बाजारों में रौनक और शहर की सड़कों पर लगी लंबी कतारें, 800 करोड़ के कारोबार का अनुमान

बरेली

दीपावली से पहले बरेली पुलिस अलर्ट: एडीजी–डीआईजी के नेतृत्व में निकला भव्य फ्लैग मार्च, शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.