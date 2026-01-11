22 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में हुई स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) की मुख्य परीक्षा, 10 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी हुए शामिल

बरेली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) पद की मुख्य परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा जिले के 22 केंद्रों पर एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कराई गई। इस दौरान कुल 10,152 पंजीकृत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।