22 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में हुई स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) की मुख्य परीक्षा, 10 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी हुए शामिल

बरेली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) पद की मुख्य परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा जिले के 22 केंद्रों पर एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कराई गई। इस दौरान कुल 10,152 पंजीकृत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।
परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। शहर से लेकर देहात तक बनाए गए 22 परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी में परीक्षा कराई गई। नकल रोकने के लिए केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती गई, जिससे परीक्षा बिना किसी व्यवधान के पूरी हो सकी।
बरेली कॉलेज परिसर में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला, जहां पांच परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा बरेली इंटर कॉलेज, सीबीगंज इंटर कॉलेज, एफआर इस्लामिया इंटर कॉलेज (ब्लॉक ए और बी), जीजीआईसी, जीआईसी और इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में भी परीक्षा कराई गई।
केपीआरसी कला केंद्र, कुंवर रंजीत सिंह इंटर कॉलेज, एमबी इंटर कॉलेज, मौलाना आजाद इंटर कॉलेज, एसवी इंटर कॉलेज, साहू गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह इंटर कॉलेज, पीसी आजाद इंटर कॉलेज, तिलक इंटर कॉलेज और विष्णु इंटर कॉलेज को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था।
परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई। प्रवेश से पहले बायोमीट्रिक सत्यापन किया गया और परीक्षा कक्षों में सख्ती बरती गई। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
