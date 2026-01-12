बिना टिकट यात्रा करने वालों की अब नहीं खैर, रेलवे ने शुरू किया अभियान, दो दिन में 250 यात्री पकड़े, डेढ़ लाख जुर्माना वसूला

अचानक हुई चेकिंग से बिना टिकट यात्रा करने वालों में हड़कंप मच गया। कई यात्री इधर-उधर भागते नजर आए तो कुछ ने बहाने बनाकर बचने की कोशिश की, लेकिन टिकट चेकिंग स्टाफ की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। प्लेटफार्म से लेकर ट्रेनों के डिब्बों तक गहन जांच की गई और बिना टिकट पकड़े गए यात्रियों से मौके पर ही जुर्माना वसूला गया। सीएमआई मो. इमरान चिश्ती ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि बिना टिकट या अनियमित यात्रा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेलवे का लक्ष्य है कि यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता आए और सभी यात्री टिकट लेकर ही सफर करें।