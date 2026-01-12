5 महीने में लिखी गई कत्ल की स्क्रिप्ट… फिर एक हथौड़े से खत्म कर दिया पति, पुलिस ने ऐसे उतारा खूनी प्यार का नकाब

जब पुलिस ने ममता से पूछताछ की तो उसने खुद को अनजान बताया। यही जवाब उसके लिए भारी पड़ गया। पुलिस ने उसका मोबाइल खंगाला तो गांव के ही होतम से लगातार व्हाट्सऐप वीडियो कॉल, वॉयस कॉल और चैट के सबूत मिले। कई कॉल और मैसेज डिलीट किए जा चुके थे, जिससे शक और गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने होतम को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। दबाव में आते ही वह टूट गया और पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि ममता के साथ रहने के लिए उन्होंने सुरेश पाल को रास्ते से हटाने का फैसला किया था। पुलिस ने सबूतों के आधार पर ममता और होतम दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।