पतंगबाजी की आड़ में बेच रहा था मौत का सामान, पुलिस ने चीनी मांझे के साथ युवक को किया गिरफ्तार

शहर में चीनी मांझा लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। आए दिन इसके कारण गंभीर हादसे हो रहे हैं। 16 अगस्त को किला क्षेत्र के कुंवरपुर मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय उदित नारायण चीनी मांझे की चपेट में आकर घायल हो गए थे। 31 जुलाई को सुफीटोला मोड़ के पास बाइक सवार युवक की गर्दन में चीनी मांझा फंस गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। 26 जून को कुतुबखाना पुल पर बाइक सवार छात्र की गर्दन और हाथ में मांझा लिपट गया था। वह सड़क पर गिर पड़ा। पांच जून को पूर्व पार्षद सूर्य प्रकाश गुप्ता की गर्दन चीनी मांझे से कट गई थी। वह लहूलुहान होकर पुल पर गिर पड़े थे। 10 मई को शाहजहांपुर रोड पर बाइक सवार ज्ञान रत्न और उनकी पत्नी शुंभांकी चीनी मांझे की चपेट में आकर घायल हो गए थे। दो मार्च को सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर के पास स्कूटी सवार महिला चीनी मांझे से घायल हो गई थी। 25 फरवरी को नॉर्थ सिटी निवासी फार्मा व्यवसायी पवन सक्सेना की बेटी साक्षी सक्सेना का गला खतरनाक मांझे से कट गया था। 17 फरवरी को एक फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी भी चीनी मांझे की चपेट में आकर घायल हो गया था। लगातार हो रहे इन हादसों के बावजूद चीनी मांझे का अवैध कारोबार थम नहीं रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे न तो इस मांझे का इस्तेमाल करें और न ही इसकी खरीद-फरोख्त करें।