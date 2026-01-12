12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

पतंगबाजी की आड़ में बेच रहा था मौत का सामान, पुलिस ने चीनी मांझे के साथ युवक को किया गिरफ्तार

मकर संक्रांति से पहले शहर में चीनी मांझे की अवैध बिक्री पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बारादरी पुलिस ने रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के पास एक युवक को बोरी में चीनी मांझा ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब साढ़े 12 किलो खतरनाक चीनी मांझा बरामद हुआ है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 12, 2026

बरेली। मकर संक्रांति से पहले शहर में चीनी मांझे की अवैध बिक्री पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बारादरी पुलिस ने रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के पास एक युवक को बोरी में चीनी मांझा ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब साढ़े 12 किलो खतरनाक चीनी मांझा बरामद हुआ है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवक ने अपना नाम फैसल बताया है। वह शहर के काकर टोला मोहल्ले का रहने वाला है। पूछताछ में फैसल ने बताया कि बरामद किया गया पूरा मांझा उसी ने तैयार किया था और वह इसे बाजार में बेचने की फिराक में था। इससे पहले कि वह अपने मंसूबों में कामयाब होता, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है।

मकर संक्रांति के मौके पर शहर में बड़े पैमाने पर पतंगबाजी होती है। त्योहार को देखते हुए बाजारों में पतंग और धागे की बिक्री तेज हो गई है। इसी की आड़ में कुछ दुकानदार चोरी-छिपे प्रतिबंधित चीनी मांझा भी खपा देते हैं। चीनी मांझे से हो रहे हादसों को देखते हुए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत मिली सूचना पर बारादरी पुलिस ने यह कार्रवाई की।

चीनी मांझे से शहर में लगातार हो रहे हादसे

शहर में चीनी मांझा लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। आए दिन इसके कारण गंभीर हादसे हो रहे हैं। 16 अगस्त को किला क्षेत्र के कुंवरपुर मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय उदित नारायण चीनी मांझे की चपेट में आकर घायल हो गए थे। 31 जुलाई को सुफीटोला मोड़ के पास बाइक सवार युवक की गर्दन में चीनी मांझा फंस गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। 26 जून को कुतुबखाना पुल पर बाइक सवार छात्र की गर्दन और हाथ में मांझा लिपट गया था। वह सड़क पर गिर पड़ा। पांच जून को पूर्व पार्षद सूर्य प्रकाश गुप्ता की गर्दन चीनी मांझे से कट गई थी। वह लहूलुहान होकर पुल पर गिर पड़े थे। 10 मई को शाहजहांपुर रोड पर बाइक सवार ज्ञान रत्न और उनकी पत्नी शुंभांकी चीनी मांझे की चपेट में आकर घायल हो गए थे। दो मार्च को सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर के पास स्कूटी सवार महिला चीनी मांझे से घायल हो गई थी। 25 फरवरी को नॉर्थ सिटी निवासी फार्मा व्यवसायी पवन सक्सेना की बेटी साक्षी सक्सेना का गला खतरनाक मांझे से कट गया था। 17 फरवरी को एक फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी भी चीनी मांझे की चपेट में आकर घायल हो गया था। लगातार हो रहे इन हादसों के बावजूद चीनी मांझे का अवैध कारोबार थम नहीं रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे न तो इस मांझे का इस्तेमाल करें और न ही इसकी खरीद-फरोख्त करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 06:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पतंगबाजी की आड़ में बेच रहा था मौत का सामान, पुलिस ने चीनी मांझे के साथ युवक को किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी बोर्ड प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू, पहले दिन हाईस्कूल और इंटर के छात्रों ने दी हिंदी की परीक्षा, बच्चों में दिखी तैयारी और आत्मविश्वास

बरेली

प्रभारी मंत्री ने परखी विकास कार्यों की रफ्तार, रोजगार और सौंदर्यीकरण पर जोर, अफसरों के कसे पेंच

बरेली

ईवीएम, चुनाव आयोग और एसआईआर पर झूठ फैलाकर राजनीति कर रही सपा : प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर

बरेली

800 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाला ‘नटरवरलाल’! अब 19 नए मुकदमे होंगे दर्ज

19 new cases to be filed against kanhaiya gulati who defrauded him of over Rs 800 crore
बरेली

राष्ट्रीय युवा दिवस: छावनी परिषद की मिनी मैराथन, 872 धावकों ने लगाई दौड़, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.