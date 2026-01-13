मेंथा फैक्ट्री के केबिन में तीन सुरक्षाकर्मियों की लाशें, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज

घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में फैक्टरी पहुंच गए। जोगेंद्र यादव के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना है कि तीनों की मौत सामान्य नहीं हो सकती। पुलिस के मुताबिक तीनों शवों पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। केबिन के अंदर हीटर लगा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि बंद केबिन में हीटर जलने के कारण दम घुटने से तीनों की मौत हुई होगी।