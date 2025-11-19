रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख की ठगी, फर्जी आईकार्ड थमाकर गायब हुए जालसाज

बरेली। रेलवे में नौकरी का झांसा देकर शाहजहांपुर के युवक से 30 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। आरोपी रकम लेने के बाद फरार हो गए और मोबाइल फोन भी बंद कर लिए। पीड़ित की शिकायत पर सुभाषनगर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
शाहजहांपुर के जलालनगर निवासी सुरेश चंद्र सक्सेना के मुताबिक, गुजरात के अंकलेश्वर बरुच के एकता कॉम्प्लेक्स, कपूरदरा पटिया निवासी शिव शंकर मिश्रा ने उनके बेटे शिवम को रेलवे में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। इसके एवज में उसने 22 लाख रुपये आरटीजीएस से और 8 लाख रुपये नकद, कुल 30 लाख रुपये लिए। पैसा सुभाषनगर के राजीव कॉलोनी निवासी शिव शंकर के माध्यम से लिया गया।
पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने भरोसा दिलाने के लिए शिवम को फर्जी रेलवे आईकार्ड और नौकरी से जुड़े अन्य दस्तावेज भी सौंप दिए। कुछ समय बाद जब अपडेट के लिए पीड़ित ने संपर्क करना चाहा तो सभी आरोपियों के फोन बंद मिले, जिससे ठगी का शक पक्का हो गया।
इसके बाद सुरेश चंद्र ने मामले की शिकायत डीआईजी अजय कुमार साहनी से की। डीआईजी के निर्देश पर सुभाषनगर थाना पुलिस ने शिव शंकर मिश्रा, राकेश कुमार वर्मा, सुमित और संतोष यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
