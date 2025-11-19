रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख की ठगी, फर्जी आईकार्ड थमाकर गायब हुए जालसाज

शाहजहांपुर के जलालनगर निवासी सुरेश चंद्र सक्सेना के मुताबिक, गुजरात के अंकलेश्वर बरुच के एकता कॉम्प्लेक्स, कपूरदरा पटिया निवासी शिव शंकर मिश्रा ने उनके बेटे शिवम को रेलवे में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। इसके एवज में उसने 22 लाख रुपये आरटीजीएस से और 8 लाख रुपये नकद, कुल 30 लाख रुपये लिए। पैसा सुभाषनगर के राजीव कॉलोनी निवासी शिव शंकर के माध्यम से लिया गया।