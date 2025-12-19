19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बरेली में पैरा खिलाड़ियों का महासंग्राम… 10वीं यूपी स्टेट पैरा चैंपियनशिप का भव्य आयोजन, 40 जिलों के 400 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

उत्तर प्रदेश में पैरा खेलों को नई पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बीएल एग्रो के सहयोग से 10वीं यूपी राज्य पैरा एथलेटिक्स और पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन 20 व 21 दिसंबर को परसाखेड़ा स्थित बीएल एग्रो स्टेडियम में किया जाएगा।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 19, 2025

बरेली। उत्तर प्रदेश में पैरा खेलों को नई पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बीएल एग्रो के सहयोग से 10वीं यूपी राज्य पैरा एथलेटिक्स और पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन 20 व 21 दिसंबर को परसाखेड़ा स्थित बीएल एग्रो स्टेडियम में किया जाएगा।

शुक्रवार को बीएल एग्रो स्टेडियम में मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष खंडेलवाल ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन बरेली पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा यूपी पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की देखरेख में किया जा रहा है।

40 जिलों के 400 से अधिक पैरा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

दो दिवसीय इस चैंपियनशिप में प्रदेश के 40 जिलों से 400 से अधिक पैरा एथलीट भाग लेंगे। खिलाड़ी एथलेटिक्स और पावरलिफ्टिंग जैसी स्पर्धाओं में अपनी ताकत, गति और जज़्बे का प्रदर्शन करेंगे। यह प्रतियोगिता पैरा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच साबित होगी, वहीं दर्शकों को भी हौसलों और संघर्ष की प्रेरक झलक देखने को मिलेगी। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में पैरा पावरलिफ्टिंग के चेयरमैन और यू.पी. पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के विशेष सदस्य जे.पी. सिंह ने कहा कि बीएल एग्रो द्वारा खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाएं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के अनुरूप हैं, जो आयोजन को और प्रभावशाली बनाती हैं।

पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी: आशीष खंडेलवाल

बीएल एग्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर और यू.पी. पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संरक्षक आशीष खंडेलवाल ने कहा खेलों की असली पहचान हिम्मत और आत्मविश्वास से होती है। इस चैंपियनशिप के ज़रिए हम पैरा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पैरा स्पोर्ट्स को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। पिछले वर्ष आयोजित 9वीं यूपी राज्य पैरा चैंपियनशिप में 30 जिलों से 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस वर्ष प्रतिभागियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जिससे आयोजन और भी भव्य होने की उम्मीद है।

Published on:

19 Dec 2025 07:13 pm

बरेली में पैरा खिलाड़ियों का महासंग्राम… 10वीं यूपी स्टेट पैरा चैंपियनशिप का भव्य आयोजन, 40 जिलों के 400 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

