बरेली में पैरा खिलाड़ियों का महासंग्राम… 10वीं यूपी स्टेट पैरा चैंपियनशिप का भव्य आयोजन, 40 जिलों के 400 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

दो दिवसीय इस चैंपियनशिप में प्रदेश के 40 जिलों से 400 से अधिक पैरा एथलीट भाग लेंगे। खिलाड़ी एथलेटिक्स और पावरलिफ्टिंग जैसी स्पर्धाओं में अपनी ताकत, गति और जज़्बे का प्रदर्शन करेंगे। यह प्रतियोगिता पैरा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच साबित होगी, वहीं दर्शकों को भी हौसलों और संघर्ष की प्रेरक झलक देखने को मिलेगी। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में पैरा पावरलिफ्टिंग के चेयरमैन और यू.पी. पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के विशेष सदस्य जे.पी. सिंह ने कहा कि बीएल एग्रो द्वारा खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाएं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के अनुरूप हैं, जो आयोजन को और प्रभावशाली बनाती हैं।