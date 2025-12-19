ड्यूटी से लौटते समय बीएलओ की मौत, सिस्टम की सख्ती ने उजाड़ दिया परिवार, बेटे ने लगाए ये आरोप

फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव डगरौली निवासी 51 वर्षीय मोर सिंह बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पद पर तैनात थे। 6 दिसंबर को ड्यूटी पूरी कर वह बाइक से घर लौट रहे थे। हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। हालत बिगड़ने पर परिजन निजी अस्पताल ले गए, वहां से रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।