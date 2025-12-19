19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

ड्यूटी से लौटते समय बीएलओ की मौत, सिस्टम की सख्ती ने उजाड़ दिया परिवार, बेटे ने लगाए ये आरोप

ड्यूटी का बोझ, घर में मातम और सड़क पर मौत… यह सिर्फ एक हादसे की खबर नहीं, बल्कि सिस्टम की बेरुखी पर उठता बड़ा सवाल है। सड़क हादसे में एक सरकारी कर्मचारी की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 19, 2025

बरेली। ड्यूटी का बोझ, घर में मातम और सड़क पर मौत… यह सिर्फ एक हादसे की खबर नहीं, बल्कि सिस्टम की बेरुखी पर उठता बड़ा सवाल है। सड़क हादसे में एक सरकारी कर्मचारी की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बेटे का आरोप है कि घर में गम का माहौल होने के बावजूद छुट्टी नहीं दी गई और उसी ड्यूटी से लौटते वक्त उसके पिता की जान चली गई।

फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव डगरौली निवासी 51 वर्षीय मोर सिंह बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पद पर तैनात थे। 6 दिसंबर को ड्यूटी पूरी कर वह बाइक से घर लौट रहे थे। हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। हालत बिगड़ने पर परिजन निजी अस्पताल ले गए, वहां से रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एक महीने में दो-दो मौतें, उजड़ गया घर

मोर सिंह की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी ज्ञानेश्वरी देवी और चार बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। दर्द की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परिजनों के अनुसार, 22 नवंबर को मोर सिंह की पत्नी कमला देवी की पहले ही मौत हो चुकी थी। कुछ ही दिनों के भीतर पति-पत्नी दोनों की मौत ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। गांव में मातम पसरा है।

बेटे का गंभीर आरोप: छुट्टी मांगी, फिर भी भेजा ड्यूटी पर

मृतक के बेटे विवेक यादव ने प्रशासन पर सीधे सवाल खड़े किए हैं। विवेक का कहना है कि मां की मौत के बाद घर में शोक था और पिता के लिए छुट्टी की मांग की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने छुट्टी नहीं दी। विवेक का आरोप है—“अगर उस वक्त छुट्टी मिल जाती, तो आज मेरे पिता जिंदा होते।” परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस बोली—केस दर्ज, CCTV खंगाले जा रहे

पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर फरार वाहन और चालक की तलाश में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

accident death

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 06:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ड्यूटी से लौटते समय बीएलओ की मौत, सिस्टम की सख्ती ने उजाड़ दिया परिवार, बेटे ने लगाए ये आरोप

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घने कोहरे का कहर: बरेली–बदायूं–पीलीभीत में शीतलहर से जनजीवन ठप, सूरज नदारद, ऑरेंज अलर्ट जारी

बरेली

शादी का झांसा, नशीला खाना और फिर अश्लील वीडियो… ब्लैकमेल गैंग ने युवती से ऐंठे लाखों, SSP ने कराई FIR

बरेली

31 दिन नॉन-स्टॉप एग्जाम, रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने जारी किया कैलेंडर, 2 से 31 जनवरी तक बिना छुट्टी परीक्षा, रविवार को भी

बरेली

अब खुले में अंडे बेचोगे तो फंसोगे, पैकिंग-लेबलिंग जरूरी, छह महीने बाद सख्त कार्रवाई, एफएसएसएआई ने दिए ये निर्देश

बरेली

दो घंटे में बरेली से पहुंच जाएंगे आगरा, 7700 करोड़ की एक्सप्रेसवे परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, मथुरा हाथरस जाना भी हुआ आसान

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.