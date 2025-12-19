19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बरेली

घने कोहरे का कहर: बरेली–बदायूं–पीलीभीत में शीतलहर से जनजीवन ठप, सूरज नदारद, ऑरेंज अलर्ट जारी

गुरुवार को हल्की धूप के बाद शुक्रवार सुबह से ही शहर पर घने कोहरे की मोटी चादर तन गई। दिनभर सूरज के दर्शन नहीं हुए। शीतलहर के थपेड़ों से शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रही। तापमान लुढ़कने से गलन और ठिठुरन बढ़ गई। कोहरे ने सड़कों पर रफ्तार थाम दी—वाहन रेंगते नजर आए और जरूरी काम से निकले लोग ठंड से कांपते दिखे।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 19, 2025

बरेली। गुरुवार को हल्की धूप के बाद शुक्रवार सुबह से ही शहर पर घने कोहरे की मोटी चादर तन गई। दिनभर सूरज के दर्शन नहीं हुए। शीतलहर के थपेड़ों से शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रही। तापमान लुढ़कने से गलन और ठिठुरन बढ़ गई। कोहरे ने सड़कों पर रफ्तार थाम दी—वाहन रेंगते नजर आए और जरूरी काम से निकले लोग ठंड से कांपते दिखे। राहत की कोई उम्मीद नहीं; शनिवार को भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।

पारा 10 डिग्री के नीचे, गलन बरकरार


गुरुवार को हवा के साथ कोहरा छंटा और धूप निकली, मगर सर्द हवा ने गलन कम नहीं होने दी। अधिकतम तापमान चार डिग्री उछाल के बावजूद सामान्य से चार डिग्री कम 17.5°C दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 10.2°C रहा। शुक्रवार को यह और गिरकर 9.5°C पहुंच गया। कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। कोहरे और ठंड के चलते जिले में आठवीं तक के स्कूलों में 20 दिसंबर तक अवकाश पहले ही घोषित किया जा चुका है।


बदायूं में सन्नाटा, हाइवे पर रफ्तार थमी

घने कोहरे ने बदायूं में दृश्यता बेहद कम कर दी। प्रमुख हाईवे पर वाहन हेडलाइट जलाकर धीमी चाल से चलते दिखे। सुबह कोहरे की बूंदें टपकती रहीं, जिससे ठंड और बढ़ गई। सर्द हवा और नमी ने ठिठुरन बढ़ा दी। बाजारों में सुबह के वक्त सन्नाटा पसरा रहा; ग्राहकों की आवाजाही नगण्य रही। ग्रामीण इलाकों से शहर आने वालों की संख्या भी घट गई। प्रशासन ने कोहरे में सतर्कता और यातायात नियमों के पालन की अपील की है।

पीलीभीत में पांच मीटर दृश्यता, लोग घरों में दुबके

पीलीभीत में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। दो दिनों में तापमान तेजी से गिरा है—बृहस्पतिवार को तीन डिग्री की गिरावट के बाद शुक्रवार को हालात और बिगड़े। सुबह से जिला घने कोहरे में लिपटा रहा। दृश्यता महज पांच मीटर रहने से वाहनों की रफ्तार थम गई। आवाजाही सिमट गई और लोग सुबह 10 बजे तक घरों में ही दुबके रहे। गांधी स्टेडियम में चल रही बेसिक की दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बच्चे कोहरे के बीच अभ्यास करते नजर आए—कड़ाके की ठंड में जज्बे की तस्वीर।

अगले दिन भी राहत नहीं

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय घना कोहरा बना रहेगा। शीतलहर के मद्देनज़र लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की गई है।

Published on:

19 Dec 2025 04:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / घने कोहरे का कहर: बरेली–बदायूं–पीलीभीत में शीतलहर से जनजीवन ठप, सूरज नदारद, ऑरेंज अलर्ट जारी

