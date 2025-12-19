घने कोहरे का कहर: बरेली–बदायूं–पीलीभीत में शीतलहर से जनजीवन ठप, सूरज नदारद, ऑरेंज अलर्ट जारी

बरेली। गुरुवार को हल्की धूप के बाद शुक्रवार सुबह से ही शहर पर घने कोहरे की मोटी चादर तन गई। दिनभर सूरज के दर्शन नहीं हुए। शीतलहर के थपेड़ों से शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रही। तापमान लुढ़कने से गलन और ठिठुरन बढ़ गई। कोहरे ने सड़कों पर रफ्तार थाम दी—वाहन रेंगते नजर आए और जरूरी काम से निकले लोग ठंड से कांपते दिखे। राहत की कोई उम्मीद नहीं; शनिवार को भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।