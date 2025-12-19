शादी का झांसा, नशीला खाना और फिर अश्लील वीडियो… ब्लैकमेल गैंग ने युवती से ऐंठे लाखों, SSP ने कराई FIR

पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर शादी का वादा किया, भरोसा जीतने के बाद उसके बैंक खाते और मोबाइल तक पर कब्जा कर लिया। ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल कर रकम ट्रांसफर कराई जाती रही। साजिश के तहत खाने पर बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाया गया, बेहोशी का फायदा उठाकर अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए गए। इसके बाद शुरू हुआ डर और धमकियों का सिलसिला, पैसे नहीं दिए तो वीडियो यूट्यूब, व्हाट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल कर देंगे।