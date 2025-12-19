शादी का झांसा, नशीला खाना और फिर अश्लील वीडियो… ब्लैकमेल गैंग ने युवती से ऐंठे लाखों, SSP ने कराई FIR

बरेली। शहर में भरोसे को तार-तार कर देने वाला शर्मनाक खेल सामने आया है। शादी का झांसा देकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया गया, नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया गया और फिर उसकी आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई। आरोप है कि इसी ब्लैकमेलिंग के सहारे पीड़िता से लाखों रुपये ऐंठ लिए गए और अब तीन लाख रुपये की और मांग की जा रही थी।
पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर शादी का वादा किया, भरोसा जीतने के बाद उसके बैंक खाते और मोबाइल तक पर कब्जा कर लिया। ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल कर रकम ट्रांसफर कराई जाती रही। साजिश के तहत खाने पर बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाया गया, बेहोशी का फायदा उठाकर अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए गए। इसके बाद शुरू हुआ डर और धमकियों का सिलसिला, पैसे नहीं दिए तो वीडियो यूट्यूब, व्हाट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल कर देंगे।
पीड़िता का दावा है कि बाद में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी पहले से शादीशुदा है और सच्चाई छिपाकर उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। ब्लैकमेलिंग से पीड़िता बुरी तरह टूट गई, भय और अवसाद में जीने को मजबूर हो गई।
मामला जब आला अफसरों तक पहुंचा तो हरकत में आई पुलिस। पीड़िता ने सीधे अनुराग आर्य से शिकायत की। एसएसपी के सख्त रुख के बाद थाना कैंट पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कैंट इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
