300 मेधावी छात्रों को मिला सम्मान, केंद्रीय मंत्री बोले– चुनौतियों से भागो मत, उनका सामना करो

छात्रों को संबोधित करते हुए मंत्री वर्मा ने कहा आज के युवाओं को मल्टी-टास्किंग होना जरूरी है। आसान कोर्स छोड़िए और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को अपनाइए। शिक्षा का असली मकसद सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और व्यवहार में निखार लाना है। समाज तभी आगे बढ़ेगा, जब युवा सिर्फ नौकरी की नहीं, बल्कि समाज की भी सोचेंगे।