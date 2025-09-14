300 मेधावी छात्रों को मिला सम्मान, केंद्रीय मंत्री बोले– चुनौतियों से भागो मत, उनका सामना करो

बरेली। अर्बन हार्ट सभागार रविवार को तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, युवा लोधी सभा और अवन्ती बाई लोधी परिवार द्वारा आयोजित लोधी मेधावी सम्मान समारोह में 300 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा पहुंचे। इस दौरान मंच पर महापौर डॉ. उमेश गौतम, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार और मीरगंज विधायक डॉ. डी.सी. वर्मा भी मौजूद रहे। सभा अध्यक्ष गौरव राजपूत ने मंत्री का स्वागत 51 किलो फूलों की माला पहनाकर किया।
छात्रों को संबोधित करते हुए मंत्री वर्मा ने कहा आज के युवाओं को मल्टी-टास्किंग होना जरूरी है। आसान कोर्स छोड़िए और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को अपनाइए। शिक्षा का असली मकसद सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और व्यवहार में निखार लाना है। समाज तभी आगे बढ़ेगा, जब युवा सिर्फ नौकरी की नहीं, बल्कि समाज की भी सोचेंगे।
समारोह में दो खास हस्तियों को भी सम्मान मिला। महापौर डॉ. उमेश गौतम और विधायक डॉ. डी.सी. वर्मा को बरेली रत्न सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान सभा में मौजूद लोग तालियां बजाकर लगातार उनका उत्साह बढ़ाते रहे।
कार्यक्रम को सफल बनाने में संयोजक दीनदयाल लोधी, अध्यक्ष गौरव राजपूत, संरक्षक मोहन राजपूत समेत कई समाजसेवियों की अहम भूमिका रही। बड़ी संख्या में मेधावी छात्र अपने अभिभावकों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे और मंच से सम्मान पाकर गर्व से झूम उठे।