386 कब्जों पर चला लाल निशान, अब नोटिस के बाद बुलडोजर की तैयारी… ये बड़े संस्थान भी दायरे में

नगर निगम की टीम ने 1920-1921 के पुराने नक्शे के आधार पर सड़क की मूल चौड़ाई चिन्हित की है। इसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कई कब्जेदार इस पर आपत्ति जता रहे हैं, जिस पर निगम प्रशासन जवाब देने की बात कह रहा है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने स्पष्ट कहा कि सड़क और फुटपाथ आम जनता के लिए हैं। अतिक्रमण किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम ग्रिड योजना शासन की प्राथमिक परियोजना है, इसलिए नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।