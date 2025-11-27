मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 407 जोड़े बने जीवनसाथी… 326 ने लिए सात फेरे, 81 ने किया कबूल-ए-निकाह

डीएम ने बताया कि इस बार दूल्हा-दुल्हन की उपस्थिति और पहचान का बायोमीट्रिक सत्यापन आधार कार्ड के माध्यम से किया गया। इसमें फिंगरप्रिंट, चेहरे और आंखों का डेटा मिलान कर पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा 1 लाख रुपये का सरकारी व्यय निर्धारित है। 60 हजार रुपये सीधे दुल्हन के बैंक खाते में, 25 हजार रुपये उपहार सामग्री, 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए हैं।