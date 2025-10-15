प्रीसियस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड समेत चार पर 62 लाख बकाया, वसूली को होगी कुर्की, बकायेदारों में खलबली

बकाया राशि जमा न करने पर प्रशासन ने प्रीसियस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड समेत चार बकायेदारों की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। तहसील सदर की ओर से संबंधित राजस्व निरीक्षकों को संपत्तियों का पता लगाने और विवरण तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। less than 1 minute read