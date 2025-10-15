प्रीसियस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड समेत चार पर 62 लाख बकाया, वसूली को होगी कुर्की, बकायेदारों में खलबली

बरेली। बकाया राशि जमा न करने पर प्रशासन ने प्रीसियस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड समेत चार बकायेदारों की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। तहसील सदर की ओर से संबंधित राजस्व निरीक्षकों को संपत्तियों का पता लगाने और विवरण तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
तहसीलदार सदर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि प्रीसियस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड पर भू-संपदा विनियामक एवं राज्य नियोजन संस्थान (लखनऊ) का 6.98 लाख रुपये तथा जीवन गंगवार और हरदेवी गंगवार के नाम से कुल 13.96 लाख रुपये की बकायेदारी दर्ज है।
इसके अलावा कर्मचारी नगर निवासी सुभाष चंद्र उपाध्याय पर 9.23 लाख रुपये, गीतांजलि पर सर्वाधिक 29.75 लाख रुपये और बसंत विहार रहपुरा निवासी सादिक हुसैन पर 9.07 लाख रुपये का बकाया बताया गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इन सभी बकायेदारों को कई बार नोटिस जारी कर भुगतान का अवसर दिया गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी रकम जमा नहीं की गई। ऐसे में अब राजस्व वसूली अधिनियम के तहत कुर्की की कार्रवाई लागू की जा रही है।
नेकपुर, बिलवा, बिथरी चैनपुर और रिठौरा क्षेत्र के राजस्व निरीक्षकों को संपत्ति विवरण, रजिस्ट्री रिकॉर्ड और लोकेशन की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है। रिपोर्ट मिलते ही कुर्की की मुनादी कराई जाएगी और परिसंपत्तियों पर कुर्की की नोटिस चस्पा की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग