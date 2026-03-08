एनआरएलएम योजना में 67.79 लाख की गड़बड़ी का खुलासा… तत्कालीन बीएमएम पर एफआईआर, जांच शुरू

मामले को गंभीर मानते हुए उपायुक्त स्वतः रोजगार, बरेली के निर्देश पर खण्ड विकास अधिकारी नवाबगंज महेश चंद्र शाक्य ने अमित कुमार के खिलाफ थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे वित्तीय लेन-देन और संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।बरेली। नवाबगंज विकास खंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) योजना के तहत बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई है। जांच में करीब 67.79 लाख रुपये की गड़बड़ी पाए जाने के बाद तत्कालीन ब्लॉक मिशन मैनेजर (बीएमएम) अमित कुमार के खिलाफ थाना नवाबगंज में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।