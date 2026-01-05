5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

80 प्रत्याशियों की आज अग्निपरीक्षा… बरेली बार एसोसिएशन चुनाव में कांटे की टक्कर, 2736 मतदाता करेंगे भविष्य तय

बरेली बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 80 प्रत्याशियों के बीच चल रहा यह चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 05, 2026

बरेली। बरेली बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 80 प्रत्याशियों के बीच चल रहा यह चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। सोमवार को मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, जिसमें अधिवक्ता बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

बार भवन सभागार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो दोपहर 1.30 बजे तक चलेगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 4.30 बजे तक पुनः मतदान कराया जाएगा। कुल 2736 मतदाता अध्यक्ष, सचिव समेत विभिन्न पदों के लिए मैदान में उतरे 80 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। अध्यक्ष पद पर छह प्रत्याशी होने से मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है।

रविवार को सभी चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव जयपति ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग लिया गया है। मतदान स्थल पर अधिवक्ता ड्रेस में आना और सीओपी कार्ड अथवा प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। मतदान केंद्र पर हथियार लाना, हर्ष फायरिंग, ढोल-नगाड़े बजाना, शराब या नशे की हालत में आना पूरी तरह प्रतिबंधित है। मतदान समाप्त होते ही मतपेटियों को सील कर दिया जाएगा।

अब सभी की निगाहें मंगलवार पर टिकी हैं। मंगलवार सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी। तब तक मतपेटियां ही तय करेंगी कि 80 प्रत्याशियों में से किसके सिर जीत का ताज सजेगा और कौन बरेली बार एसोसिएशन की कमान संभालेगा। चुनावी रण में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब बस कुछ घंटों की दूरी पर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 01:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / 80 प्रत्याशियों की आज अग्निपरीक्षा… बरेली बार एसोसिएशन चुनाव में कांटे की टक्कर, 2736 मतदाता करेंगे भविष्य तय

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

16 साल के दलित लड़के को नंगा कर के बेरहमी से पीटा; 15 जनवरी तक जान से मारने की धमकी; केस में क्या है अपडेट?

16 year old dalit boy brutally beaten case update fIR against 5 accused bareilly crime news
बरेली

शत्रु संपत्तियों से पाकिस्तान का कनेक्शन खत्म, भारत सरकार के कब्जे में आईं, 120 संपत्तियां मुंबई के नाम, ठिरिया में 9 पकड़ी गईं

बरेली

हिंदू जागरण मंच के युवा नेता को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

बरेली

अफीम की खेप लेकर बरेली पहुंचे कंडे मुंडा–बल्का मुंडा, झारखंड के पहाड़ी इलाकों में करते थे अवैध खेती, एएनटीएफ ने ऐसे दबोचा

बरेली

ठंड के वार पर मेयर का पलटवार, जब ठिठुर रही थी बरेली, तब मैदान में उतरे उमेश गौतम, हजारों गरीबों तक पहुंचे कंबल-टोपी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.