80 प्रत्याशियों की आज अग्निपरीक्षा… बरेली बार एसोसिएशन चुनाव में कांटे की टक्कर, 2736 मतदाता करेंगे भविष्य तय

रविवार को सभी चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव जयपति ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग लिया गया है। मतदान स्थल पर अधिवक्ता ड्रेस में आना और सीओपी कार्ड अथवा प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। मतदान केंद्र पर हथियार लाना, हर्ष फायरिंग, ढोल-नगाड़े बजाना, शराब या नशे की हालत में आना पूरी तरह प्रतिबंधित है। मतदान समाप्त होते ही मतपेटियों को सील कर दिया जाएगा।