80 प्रत्याशियों की आज अग्निपरीक्षा… बरेली बार एसोसिएशन चुनाव में कांटे की टक्कर, 2736 मतदाता करेंगे भविष्य तय

बरेली। बरेली बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 80 प्रत्याशियों के बीच चल रहा यह चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। सोमवार को मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, जिसमें अधिवक्ता बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
बार भवन सभागार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो दोपहर 1.30 बजे तक चलेगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 4.30 बजे तक पुनः मतदान कराया जाएगा। कुल 2736 मतदाता अध्यक्ष, सचिव समेत विभिन्न पदों के लिए मैदान में उतरे 80 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। अध्यक्ष पद पर छह प्रत्याशी होने से मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है।
रविवार को सभी चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव जयपति ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग लिया गया है। मतदान स्थल पर अधिवक्ता ड्रेस में आना और सीओपी कार्ड अथवा प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। मतदान केंद्र पर हथियार लाना, हर्ष फायरिंग, ढोल-नगाड़े बजाना, शराब या नशे की हालत में आना पूरी तरह प्रतिबंधित है। मतदान समाप्त होते ही मतपेटियों को सील कर दिया जाएगा।
अब सभी की निगाहें मंगलवार पर टिकी हैं। मंगलवार सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी। तब तक मतपेटियां ही तय करेंगी कि 80 प्रत्याशियों में से किसके सिर जीत का ताज सजेगा और कौन बरेली बार एसोसिएशन की कमान संभालेगा। चुनावी रण में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब बस कुछ घंटों की दूरी पर है।
